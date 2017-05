Jak se zbavit „ostýchavého“ problému žen?

Text: Prima Žena

22. května 2017 | 09:00

Existují zdravotní problémy, o kterých se nám mluví snáze a pak jsou ty, které jsou spíše „pro ostudu“. Mezi ně patří právě inkontinence. Bohužel, se na ni takto nahlíží většina žen a neřeší ji, dokud se nedostane do skutečně vysokého stádia. Je to skutečně něco, za co bychom se měly stydět? A dá se tomuto zdravotnímu problému předcházet nebo jej alespoň efektivně vyléčit?

Nemoc si nevybírá

Myslíte, že se vás inkontinence netýká? Že je to záležitost až pozdního věku? Omyl! S problémy s nečekaným únikem moči se totiž můžete setkat už během těhotenství nebo brzy po porodu. Dá se tomu ale samozřejmě předcházet. Významně pomoct mohou tzv. Kagelovy cviky neboli cviky na zpevnění pánevního dna. Jak najít svaly pánevního dna? Na poprvé se to může zdát složitě, ale jde jednoduše o ty svaly, které aktivujeme, pokud chceme zadržet močení. Vyzkoušejte si to rovnou na toaletě, které svaly je potřeba zatnout, když potřebujete zastavit proud moči.



Teď už tedy víme, na které svaly se soustředit a stačí je pravidelně posilovat. Při samotném cvičení dbejte na to, že stahujete pouze tyto svaly. Zatnuté nejsou břišní, stehenní ani sedací svaly! Při napínání svalů nezapomínejte dýchat, zadržet dech není v tomto případě žádoucí. A jdeme na to – stahujte svaly, jak nejpevněji můžete, pravidelně dýchejte a po pár vteřinách povolte. Vydržte alespoň 6 až 8 sekund. Pak povolte a opakujte několikrát po sobě. Pro tento druh cvičení je extrémně důležitá pravidelnost, proto si tyto série dejte alespoň třikrát denně. Velkou výhodou Kagelových cviků je to, že je můžete praktikovat prakticky kdekoli – doma, v práci, na zastávce MHD nebo v čekárně u doktora. A jako bonus se časem dostaví i zkvalitnění sexuálního prožitku.



Jak to vidí lékař

Potíž neudržení moče to není pouze problém zdravotnické povahy ale také psychické, který může mít drasticky vliv na život a normální fungování ve společnosti. „Pocit bezradnosti, ztráty pocitu důstojnosti, stud, to cítí každodenně osoby trpící inkontinencí. Kvalita jejich osobního a profesního života se značně zhoršuje. Občas se stává, že osoby s touto obtíží končí zaměstnání, přerušují společenské kontakty, nevychází z domu, což může způsobit společenskou izolaci, a v krajních případech depresi,“ popisuje MUDr. Václav Cikánek.



« předchozí strana 1 2 další strana »