Jak si udržet váhu a přitom netrpět

25. září 2017 | 12:00

Razantní diety a následné neblahé jo-jo efekty má za sebou mnoho žen. Spousta žen si zase myslí, že vysněné postavy dosáhne jen díky pravidelnému pohybu. Ano, ten je nezbytný, ale podle Jany Havrdové, prezidentky Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, je zcela stěžejní celkově změnit svůj životní styl a zaměřit se také na správně načasovanou stravu a její složení, protože ledničku prostě nepřecvičíme!



10 vyzkoušených rad Jany Havrdové, jak si udržet váhu:

1. Ledničku nepřecvičíš

2. Superpotravina zvaná zelenina

3. Mlsání vždy po ruce

„Nemám ráda slovo dieta, protože evokuje zákazy, nepříjemné odříkání a něco negativního. Ano, občas – krátkodobě – je to třeba, ale když se vrátíme do normálních stravovacích návyků, vše je opět špatně. Pokud chcete zhubnout a udržet si váhu, stěžejní je rozumně se hýbat i jíst, zkrátka změnit svůj životní styl celkově. Diety jsou jinak hroznou ztrátou času a energie, kdy se krátkodobě trápíte a během několika měsíců jste zase tam, kde jste byli,” říká Jana Havrdová.Pohyb je nesmírně důležitý pro naše zdraví i dobrou kondici, protože jím spalujeme energii, ale stejně tak důležité je myslet na to, že vydanou energii musíme nějak rozumně doplnit. Chci-li tedy hubnout, doplním jí méně, chci-li si váhu udržet, doplňuji energii rovnoměrně.Hodně se dnes mluví o různých zázračných superpotravinách, pro mě jí zůstává zelenina. Ta je prostě základ zdravého stravování. Je tak rozmanitá a dá se připravit na spoustu způsobů (recepty najdete např. na www.ourlovelycooking.com ). Já si nejraději připravuju velký salát nebo grilovanou zeleninu, kterou doplním kvalitní bílkovinou – maso, vajíčko, tofu, sýr, oříšky rozumně, semínka… Jen po samotném zeleninovém salátu totiž budete mít hlad!Vždy a všude s sebou nosím mrkev a okurky. Vyplatí se vám to zejména ve chvílích, kdy vás „honí mlsná“, anebo večer, kdy je jakékoliv jiné jídlo nežádoucí.