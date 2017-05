Jak vybrat masáž a připravit se na ni

24. května 2017 | 12:00

Thajská, havajská, orientální, ajurvédská, relaxační, olejová… Masáží, které si dnes můžeme dopřát, je nepřeberně. Která vám však udělá dobře a jak se na ni připravit?



Na to vše odpovídá Martin Pařízek, ředitel relaxačních center Wellness Horal a L-Spa v Resortu Valachy Velké Karlovice.



„Nelze univerzálně říct, jaký druh masáže je pro koho vhodný. Více záleží na tom, v jakém jsme momentálně rozpoložení, jak se cítíme, a především záleží na naší kondici – zda potřebujeme řešit nějaký zdravotní problém, či chceme hlavně relaxovat a uvolnit se. Při výběru masáže je také vhodné zvážit míru stresu, kterou procházíme, ať už v práci nebo v soukromí. To vše má vliv na celkový efekt masáže,“ vysvětluje Martin Pařízek, ředitel relaxačních center Wellness Horal a L-Spa v Resortu Valachy Velké Karlovice, kde nabízejí jak tradiční evropské masáže, tak i masáže prováděné zkušenými terapeuty z Thajska, Srí Lanky, Filipín, Bali a Indie.



Sázka na jistotu je thajská olejová masáž

Pro člověka, který jde na masáž poprvé, je dobré konzultovat nejprve vlastní zdravotní stav s lékařem. „Při některých chronických onemocněních nemusí být určité druhy masáží vhodné. Konkrétně je třeba přistupovat citlivě k ajurvédské masáži. Při nerovnováze v organismu může zapůsobit spíše kontraproduktivně. Stejně tak, pokud nás trápí nějaký problém a jdeme na tuto masáž nevyrovnaní, může se po ní objevit bolest hlavy – což nelze přičítat špatné práci maséra,“ varuje Martin Pařízek.



Naproti tomu za univerzální a bezproblémovou pro všechny považuje thajskou olejovou masáž, která je především o relaxaci a navození pocitu harmonie. „U nás ji vyhledávají především ženy. Je tak uvolňující a pohodová, že při ní hosté nezřídka i usnou,“ popisuje odborník. Pro maximální požitek z masáže je vždy dobré uvolnit mysl, nad ničím nepřemýšlet, nemluvit a vnímat jen práci rukou maséra, to efekt masáže znásobí.



