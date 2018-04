Jak zjistím, jestli se mi narodí zdravé dítě?

Text: Prima Žena

16. dubna 2018 | 09:00

Většina žen toužících po dítěti si přeje jediné, a to aby se miminko narodilo zdravé. Moderní medicína jde neustále kupředu, a i díky tomu je dnes k dispozici řada testů. Ty mohou zjistit, zda existuje riziko narození postiženého dítěte nebo zda vaše těhotenství probíhá v pořádku. Věk prvorodiček se navíc neustále zvyšuje a s tím i možné komplikace s otěhotněním, pravděpodobnost genetických vad embrya nebo potratu. Stav ženy je však možné díky dostupným testům předem vyhodnotit a učinit určitá opatření a minimalizovat rizika.

V současnosti je již možné si dle fáze těhotenství či doby jeho plánování vybrat konkrétní genetický test, který dokáže vyhodnotit jak „kondici“ rodičů, tak samotného embrya nebo již počatého miminka. Jaký test si vybrat, co který z nich nabízí? „Záleží, v jaké fázi plánování miminka či přímo početí partneři jsou. Dnešní postupy moderní asistované reprodukce umožňují vybrat si tu nejvhodnější variantu testu pro každý pár,“ objasnila nám ředitelka reprodukční kliniky a genetické diagnostiky Repromeda MUDr. Kateřina Veselá, PhD.



Jsme teprve ve fázi plánování miminka

Na trhu jsou dostupné testy pro zjištění reprodukčně genetické kompatibility partnerů ještě před samotným početím. Jsou cílené na páry, které plánují společného potomka, ale chtějí vědět, zda nemají nějaké genetické předpoklady k vážným nemocem či jiným komplikacím. „I přestože jsou dva lidé na první pohled zdraví, mohou mít predispozice k určitým komplikacím při početí či v průběhu těhotenství nebo mohou být přenašeči genetické nemoci, která se potom projeví u jejich dítěte,“ doplňuje MUDr. Kateřina Veselá, PhD. z Repromedy. Na základě výsledků testu se potom dá říct, zda a jaké konkrétní riziko může páru hrozit a dle toho doporučit vhodný postup.



Nemůžu otěhotnět. Co teď?

Pokud jste zjistili, že jedinou cestou k naplnění vašeho přání založit rodinu je umělé oplodnění, je rozumné se informovat, co je vám klinika schopna nabídnout, abyste miminko počali pokud možno co nejdříve a hlavně zdravé. „Před zahájením léčby je vhodné podstoupit testy, které vám přinesou jedinečné informace o příčinách neplodnosti, o stupni odezvy na hormonální stimulaci, nebo o rizicích spojených s jejím podáváním. Testováním je také možné odhalit případné genetické vlohy k nejčastějším dědičným nemocem nebo vrozené sklony k potrácení.“ Díky tomu je možné přizpůsobit pacientům léčbu pacientům ještě více na míru.



« předchozí strana 1 2 další strana »