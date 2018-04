Jak zvítězit nad pálením a řezáním očí

13. dubna 2018 | 15:00

Syndrom suchých očí není žádné vzácné onemocnění. Častá potřeba mrkat a silou tisknout víčka k sobě, pálení nebo pocit písku v očích trápí až třetinu z nás. Syndrom suchého oka vzniká, pokud dojde k porušení slzného filmu chránícího oční epitel. Na vině je jak životní styl, tak neovlivnitelné faktory. Zhoršování přitom nezabrání častější pláč ani kapky na červené oči a alergii, které navíc není vhodné užívat dlouhodobě. Důležité jsou zvlhčení kvalitními „umělými slzami“ ve formě očních kapek a úprava životního stylu.

Kdo za to může

Syndrom suchého oka mnoho lidí spojuje s rozvojem počítačů a telefonů. To je ale pravda pouze napůl. K svítícím obrazovkám je nutné přidat také umělé světlo, klimatizaci nebo kontaktní čočky. Kromě těchto ovlivnitelných faktorů jsou tady ještě jiné, se kterými nic neuděláme. Mezi viníky patří například znečištěné ovzduší, nemoci, léky a věk nad 50 let. Syndrom suchých očí totiž může způsobit i sama příroda hormonálními změnami (hlavně u žen) nebo častým vystavením očí slunci nebo větru.



Jak zachránit slzy

Syndrom suchého oka je často podceňován a to jak pacienty, tak i některými lékaři. Následky neléčeného syndromu suchého oka přitom mohou být vážné a jejich léčba dlouhotrvající. Oko se nejprve snaží s nedostatkem vlhkosti vyrovnat samo. Proto můžete lidi se syndromem suchého oka poznat tak, že častěji mrkají, mají oči unavené, mhouří je při ostrém světle nebo jim oči více slzí.



Při příznacích syndromu suchého oka je důležité snažit se omezit spouštěcí faktory.

- Při práci s počítačem nechat oči pravidelně odpočinout a vědomě mrkat (při upřeném pohledu na obrazovku se výrazně prodlužuje doba mrkání, což může vést k porušení slzného filmu).



- Suchý vzduch v místnosti zvlhčit větráním a zvlhčovačem vzduchu a denně vypít alespoň 2 litry tekutin.



