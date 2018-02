Jarní detox není o hladu

23. února 2018 | 12:00

Pokud se po zimě cítíte unavení, vyčerpaní a bez energie, je čas na jarní detox. Očistíte tak nejen svoje tělo od nahromaděných toxinů, ale také zaženete únavu a pocítíte příliv pozitivní energie. Navíc zbavíte tělo nadbytečných kilogramů. Připravte si ale plán. Detox totiž není o hladovce!



Co to je vlastně detoxikace?

Po dlouhé zimě přichází jaro, během kterého mnozí z nás pociťují jarní únavu. Tělo si během zimních měsíců říká o tučná jídla, z kterých se v našem těle hromadí jedovaté látky a po zimě je třeba je z těla odstranit. Během zimy nemáme k dispozici dostatek sezónních potravin, čerstvé ovoce a zeleniny. O konzumaci alkoholu ani nemluvme. Naše tělo si o detox zkrátka říká. Detoxikace je očista organismu, která jej zbavuje nepotřebných látek.



Pijte hodně tekutin

Absolutním základem detoxikace je pravidelný příjem tekutin ve formě čisté pramenité vody. Tekutiny transportují živiny k buňkám, napomáhají vylučování nestrávených zplodin látkové přeměny, usazených toxinů v těle a škodlivých látek, které tělo opouštějí močí, potem a vydechovaným vzduchem. Důležitou úlohu hraje také detoxikační stravování, které můžete obohatit o snadno stravitelné čerstvé ovocné a zeleninové šťávy a bylinkové čaje. Skvělá je třídenní detoxikace jen pomocí čerstvých ovocných a zeleninových šťáv, bylinkových čajů a čisté vody. Na snídani si připravte 0,5 l čerstvé ovocné šťávy z citrusových plodů (grepy, pomeranče) a jablek. K obědu a večeři si připravte 0,5 l zeleninové šťávy – základem je mrkev, ke které můžete podle chuti přidat okurku, celer a červenou řepu. Doporučujeme také detoxikační čaj z mladé kopřivy – vypijte jeden šálek půl hodiny před snídaní, obědem i večeří. A protože bez vody to nejde, vypijte denně tolik čisté vody, kolik vážíte, krát 0,03 l (např. 60 kg krát 0,03 litru je 1,8 l). Dbejte však na výběr vody. Ideálně je pití kvalitní pramenité vody s vyváženým obsahem minerálů, jako je například „živá“ Toma Natura.



