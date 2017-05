Je čas nasadit sluneční brýle

Text: Prima Žena

15. května 2017 | 15:00

Během května oslaví slunce svátek hned dvakrát - na 3. května připadl Den slunce a 17. května se slaví Evropský den slunce. Hlavním cílem těchto svátků je poukázat na význam sluneční energie pro Zemi, ale i varovat před škodlivostí slunečních paprsků.



Kvůli oslabení ozonové vrstvy je sluneční záření stále intenzivnější. Vedle pokožky je nutné pečlivě chránit i zrak. „Dlouhodobé vystavení slunečnímu záření může způsobit šedý zákal a v extrémním případě i poškození sítnice. Sluneční paprsky mohou také zapříčinit rakovinu kůže očních víček a spojivky. Ve vyšším věku pak vzniká makulární degenerace, což je poškození sítnice, které může vést až ke slepotě. Nevratné poškození zraku může nastat při upřeném pohledu přímo do slunce. Může se stát, že se poškodí oblast nejostřejšího vidění a na sítnici vznikne jizva,“ varoval Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Až 97 procent Čechů si během slunných dní nasazuje sluneční brýle. Na ochranu zraku u dětí se ale často zapomíná. „Už i malé děti, kterým se oči ještě vyvíjejí, by si měly zrak proti UV záření chránit. Koupit se dají dětské brýlové obruby i v nejmenších velikostech. Poznat správnou velikost dětských slunečních brýlí je bez jejich vyzkoušení takřka nemožné. Rodičům určitě nedoporučuji kupovat brýle na internetu. Důležité je, aby brýle netlačily po stranách ani za uchem a hezky seděly na nose. Brýle by měly dostatečně krýt oči ze všech stran, měly by být lehké a řasy by se neměly dotýkat skel. Většinu typů slunečních brýlí lze ještě upravit tak, aby dokonale seděly,“ řekl Pavel Stodůlka.



Spíš než na cenu a design je při nákupu slunečních brýlí důležité zaměřit se na UV filtr. Rozhodující není ani barva skel. „I čiré sluneční brýle mohou zrak před škodlivým slunečním zářením dostatečně chránit. Naopak tmavá skla bez dostatečného filtru mohou víc ublížit než pomoci. Pod tmavými skly totiž dochází k rozšíření zornic, a do očí tak, nejsou-li chráněny UV filtrem, proniká více škodlivých paprsků, které mohou vést k trvalému poškození zraku. Kategorie slunečního filtru je u dětských i dospělých slunečních brýlí značena čísly od nuly do čtyř. Obecně platí, že čím vyšší je kategorie filtru, tím je čočka tmavší a méně světla propouští. V letním období bývá nejčastěji užívána kategorie číslo tři – ať už pro dospělé či dětské sluneční brýle,“ vysvětlil Pavel Stodůlka.



« předchozí strana 1 2 další strana »