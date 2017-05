Karolinum – exkluzivní dentální centrum

3. května 2017 | 11:00

V dentálním centru Karolinum se ideálně snoubí krása a zdraví s pocitem nádherného prostředí nově zrekonstruovaných prostor Paláce Dlouhá. Designově pojaté prosklené prostory recepce v kombinaci s duhovými odstíny barev, čerstvé květiny a přilehlá terasa ve vás hned při vstupu navodí příjemné pocity relaxace. Pohodlně se usaďte do křesla a vychutnejte si např. kávu, dokonce i před samotným zákrokem – kdykoli totiž můžete navštívit hygienický koutek, který disponuje veškerým vybavením pro vyčištění chrupu.

Umění a souhra

Za zrodem dentálního centra v Praze stojí Karolína Helisová, která již od malička vyrůstala v zubní laboratoři. Rodiče této vystudované dentistky vlastnili jednu z největších zubních laboratoří v České republice. Část této laboratoře se nyní přesouvá do Prahy, kde ji povede maminka paní doktorky. Dentální centrum Karolinum je určené nejen pro dospělé, ale také pro dětské pacienty, přičemž v oblasti zubního lékařství vyzdvihuje důležitost ruční práce a zakládá si na ní.



„Žijeme v době, kdy stroje vytlačují lidskou zručnost a umění. Nahrazují léta studií, praxe a lidského oka,“ říká Karolína Helisová a dodává: „Jsem zubní lékařka a v zubní laboratoři jsem doslova vyrůstala. Pozorovala jsem práci zkušených laborantů a velkých odborníků ve svém oboru, sama si jako dítě pamatuji příchod metalokeramiky na český trh a jeho velkou oslavu.



Proto se také chci věnovat protetickým přeměnám svých klientů. Stroj vám dokonale vyrobí vše, co si přejete. Každý člověk je ale originál a stejně unikátní je i jeho zub. I když právě moje zubní laboratoř disponuje nejlepším systémem frézy na trhu, vždy tato umělecká díla dotáhnou právě zubní laboranti, aby do náhrady vdechli život. Pracovní souhra doktora, laboranta a hygienistky, tedy jakési svaté trojice, je pro mě zásadní. Tento přístup si podle mého názoru zaslouží každý pacient.“





