Kdo je dentální hygienistka?

Text: PrimaŽena

11. ledna 2017 | 12:00

Dentální hygienistka je specialista, který ošetřuje, vysvětluje, motivuje a komplexně se stará o zdraví Vaší ústní dutiny. Je třeba si uvědomit, že škodlivé bakterie v ústech, které proniknou do krevního řečiště, mohou být rozmístěny do celého těla, kde způsobují zánětlivé reakce a vznik vážných onemocnění. Co Vám může dentální hygienistka poskytnout pro zlepšení úrovně Vašeho orálního zdraví, spokojenost Vašeho úsměvu a život bez zubních ztrát ?

Stanoví úroveň individuální hygieny, provede nácvik postupů a technik v čištění a kontroluje jejich účinnost. Informuje Vás, jak předejít vzniku parodontózy, kazů, ortodontických anomálií. Odstraní ze zubů nečistoty v podobě zubního plaku, pigmentací vzniklých často čaji, kávou, cigaretami, červeným vínem apod. Odstraní vzniklé nánosy zubního kamene z povrchů zubů i z mezizubních prostor. Vyleští zuby profylaktickými materiály. Pomáhá vylepšit Váš chrup po stránce estetické, bělí zuby individuálními technikami. Provádí otisky zubů na nosič proti skřípání zubů, nosiče na bělení zubů, chrániče zubů pro sportovce, chrániče proti chrápání. Citlivým a bojácným pacientům aplikuje povrchovou anestezii.V zemích s dlouholetou tradicí např. USA (102 let dentální hygieny ),Norsko, Švédsko, Dánsko ( 70 let dentální hygieny ), Švýcarko ( 80 let dentální hygieny ),navštěvují pacienti od prvního zoubku tyto specialisty po celý život až do stáří. Odměnou je chrup bez přítomnosti kazů, dutina ústní bez známek zánětu, z čehož vyplývá, že tito jedinci nemají parodontózu, tudíž si zachovají vlastní zuby po celý život. Do rukou zubních lékařů se prakticky dostávají z důvodu úrazů zubů. Více info o dentální hygieně na www.arbesplus.cz