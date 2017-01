Když se řekne dentální hygiena

Text: PrimaŽena

4. ledna 2017 | 09:00

Dentální hygiena je zdravotní ošetření eliminující vznik onemocnění v dutině ústní. Nejčastěji

přitom jde o vznik zubního kazu a od 35 let věku vznik parodontózy, jež může skončit ztrátou zubů.

Dá se tomu předcházet? Ano! Jak? Jednoduše! Pravidelnými návštěvami na dentální hygieně, vyšetřeními, intenzivní profylaxí a samozřejmě správnou domácí péčí o svůj chrup.

Jaký je vliv dentální hygieny na zdraví?

Na dentální hygienu není nikdy pozdě! Řešíte parodontózu, kazivost zubů, zápach z úst, krvácející dásně nebo zabarvení zubů?Pak neváhejte a na dentální hygienu se objednejte ještě dnes. Pokud chcete mít zdravé zuby co nejdéle a podstatně prodloužit životnost výplní zubů a protetických prací, nic neodkládejte. Navykněte si na pravidelný rytmus – dentální hygienu minimálně dvakrát ročně, ideálně vždy před preventivní zubní prohlídkou.Velký a nedoceněný. Všechny problémy, které máme v ústech (parodontóza, krvácení dásní, bolest zubu apod.), jsou zánětlivá onemocnění, která skrze krev v krevním řečišti ovlivňují zdraví v celém těle, od činnosti mozku, srdce, jater, ledvin, přes kloubní náhrady až po těhotenství. Potvrzují to i odborníci nadace Sunstar, kteří na Ženevské konferenci o vztahu orálního a celkového tělesného zdraví prokázali, že „škodlivé bakterie v ústech, které proniknou do krevního řečiště, mohou atakovat celé tělo, kde způsobují zánětlivé reakce.Dentální hyg. vede k vylepšení estetického vzhledu celého úsměvu. S přibývajícím věkem je přirozené, že na obličeji přibývají vrásky, vlasy šednou a zuby mění odstín. Jejich mechanickým opotřebením totiž ubývá skloviny, pod níž se nachází vrstva zuboviny, která věkem tmavne.Více info na www.arbesplus.cz