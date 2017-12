Kloubní výživa pro vegany a vegetariány

Text: Prima Žena

29. prosince 2017 | 15:00

Historicky první kloubní výživa bez obsahu kolagenu vhodná pro ty, kteří ve stravě nechtějí přijímat žádné živočišné složky, spatřila světlo světa. Jmenuje se Geladrink VEGAN a vyvinula ji česká firma Orling s.r.o. Ta se výrobou kvalitní a tradicí prověřené kloubní výživy s obsahem kolagenu zabývá již dlouhých 25 let.

Vše důležité na jednom místě

Geladrink VEGAN se od jakékoliv jiné kolagenové výživy liší právě tím, že neobsahuje kolagen. Ten se totiž v rostlinné říši nevyskytuje vůbec. Role kolagenu v pohybovém aparátu je bohužel nezastupitelná a jeho funkci proto nijak nahradit ani zastoupit nelze. Proto je tento přípravek určen primárně pro skutečné vyznavače veganství Pro podporu vnitřního ošetření kloubního a pohybového aparátu veganů, pro vnitřní ošetření organismu jako celku, pro dodání vitaminů a mikroprvků, byla nově vyvinuta formule na 100% rostlinné bázi. Ta zahrnuje výše zmíněné živiny, které jsou vlivem vysazení všech látek živočišného původu ve veganské stravě často nedostatečně obsaženy.Geladrink VEGAN veganům výrazně usnadňuje práci, protože jim na stříbrném podnose servíruje to nejlepší, co může příroda jejich kloubům poskytnout, aby podpořila jejich normální funkci.Jedná se třeba o rostlinku jménem Boswellia serrata. Ta je zde obsažena v podobě extraktu z pryskyřice, který je ajurvédskou medicínou pro podporu normálního stavu kostí, kloubů a střev používán již bezmála 5 000 let. Kloubní pohyblivost zlepšuje Kozinec blanitý (Astralagus Membranaceus), který kromě toho přispívá i k normální činnosti ledvin a močového měchýře. Přeslička rolní obsahující vysoké množství biologicky dostupného křemíku přispívá nejen k normálnímu stavu kostí a kloubů, pokožky, vlasů a nehtů a k elasticitě cév, ale také k normální činnosti jater a močové soustavy. Vrba bílá kromě kloubů a svalů osvěží i celé tělo, Zázvor lékařský zase mimo normálního stavu kostí, kloubů a svalů podporuje i metabolismus sacharidů. Antioxidanty Kurkuma dlouhá (CC3 Complex) a Sporýš lékařský kromě normálního stavu kloubů podporují i činnost jater (v případě prvním) a žlučníku (v případě druhém).Mezi další důležité složky patří MSM obsahující organicky vázanou síru, a glukosaminsulfát rostlinného původu, ostropestřec mariánský, smetánku lékařskou, vitamíny A, B KOMPLEX, C, D, E, dále pak selen, železo měď, zinek, mangan jód a fluor. V neposlední řadě je třeba zmínit, že i kapsle jsou 100% rostlinné.Kloubní výživu Geladrink Vegan (360 cps) pořídíte na eshopu www.orling.cz