Koho a jak trápí slabé pánevní dno

Text: Prima Žena

20. července 2017 | 09:00

Téma pánevního dna trápilo mnoho našich kamarádek i zákaznic a tak jsme vytvořili speciální workshop pro ženy, které chtějí vědět k tématu více.

Není činka jako činka – ta naše je přímo vaginální

Jasně vyplynulo, že oslabené pánevní dno trápí mnoho žen, zejména těhotné, ženy po porodu, v menopauze, ale také ženy, které nosí těžká břemena, trpí nadváhou nebo mají sedavou práci. Necítíte-li se dlouhodobě dobře a to nejen fyzicky, ale i psychicky, trápí vás dokonce inkontinence (úniky moči) nebo je celkově vaše tělo zmoženo – kulatá ramena, vyklenutá břišní stěna, předkloněná pánev – tak je čas se zamyslet nad funkcí pánevního dna.Pokud je oslabeno, mohou se vyskytovat všechny tyto příznaky a ženy jsou bez energie a sebevědomí. Pokud už jste četli celý náš článek ohledně důvodů proč posilovat a co je vlastně pánevní dno, tak se můžeme rovnou pustit na cviky na posílení pánevního dna. A protože jsme sexshop , tak vybereme erotické pomůcky, které vám budou dělat dobře nejen na duši, ale zároveň jsou doporučovány fyzioterapeutkou právě po správné posilování.V posilovnách je nenajdete, ale v našem sexshopu určitě ano – vaginální činky jsou skvělé na procvičování pánevního dna. Ideální je provádět cvičení každý den, později stačí obden nebo aspoň 2x týdně po dobu 15 minut. Činku zavedete hluboko do vagíny – s výdechem budete vtahovat dovnitř, s nádechem stah povolíte a budete vnímat, jak činka pomalu klesá svou váhou dolů. Můžete cvik pravidelně střídat v pomalém rytmu současně s dýcháním, nebo zvolit rychlé stahy a přitom dýchat pravidelně. Přestaňte se tedy trápit a získejte zpět své sebevědomí, dobijte energii a užívejte si osobního i pracovního života bez starostí – stačí pár minut denně a výsledek se brzo dostaví, stejně tak i radost ze života.