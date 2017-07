Korejský Ženšen

Text: Prima Žena

10. července 2017 | 09:00

Ženšen pravý je nejsilnějším posilujícím prostředkem asijské medicíny a je hodnocen jako nejúčinnější adaptogen. Tato rostlina se již tisíce let užívá k dosažení lidské dlouhověkosti v dobré fyzické i psychické kondici. Podporuje imunitu, zlepšuje cirkulaci krve a tvorbu červených krvinek. Reguluje krevní tlak, snižuje hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Působí proti únavě a stresu, zlepšuje paměť a podporuje potenci a sexuální výkonnost.

V Asii se užívá více než 5000 let a je považován za to nejcennější, co nám příroda nabízí. Dnes, díky intenzivnímu zkoumání, laboratorním a klinickým testům, víme proč.Jako jediná bylina obsahuje 35 druhů saponinů (ginsenosidů), které v kombinaci s vitamíny, minerály, polysacharidy a mnoha dalšími cennými prvky dávají ženšenu ohromné spektrum účinků. V každém organismu dokáže detekovat slabiny, a na ty působí. Rozpozná buňky, které našemu tělu nejsou vlastní. Ať se jedná o bakterie, viry, plísně nebo dokonce nádorová bujení.Ženšen podporuje a stabilizuje činnost pěti základních životních orgánů. Těmi jsou srdce, plíce, játra, slezina a ledviny. Právě příznivým působením na tyto orgány má ženšen téměř nekonečné množství účinků. Aktivuje imunitní systém, snižuje cukr a cholesterol v krvi, reguluje krevní tlak. Podporuje činnost mozkových buněk, zlepšuje paměť a působí proti únavě. Jako afrodisiakum napomáhá při problémech s erekcí. Chrání nás před civilizačními chorobami, což je, hlavně v dnešní uspěchané době, velkým přínosem.Pokud se rozhodnete vyzkoušet účinky pravého korejského ženšenu, nehledejte ho v lékárnách. Jejich výběr produktů je velmi omezený a většinou se nedozvíte, jaký ženšen byl použit a jak byl zpracován. Což je zásadní pro hodnocení kvality ženšenového potravinového doplňku. Navštivte raději ověřené internetové obchody, které dováží ty nejkvalitnější produkty přímo z Jižní Koreje. Škála jejich produktů je většinou široká a můžete vybírat z extraktů, kapslí, čajů, sladkostí nebo jinak zpracovaných kořenů této zázračné rostliny.