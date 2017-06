Lékárnička na dovolenou? Vsaďte na bylinky

17. června 2017 | 09:00

Lékárničku přibaluje na dovolenou snad každý z nás. Zkuste ji letos zabalit trochu jinak, vsaďte na bylinky. Pomoci totiž mohou při nejednom problému – a to už před odjezdem. Co by taková lékárnička měla obsahovat, nám prozradil odborník na fytoterapii Jiří Pantůček. Ten léčivým rostlinám zasvětil většinu svého života a je autorem i mnoha receptur úspěšné české značky přírodní kosmetiky TOPVET.

1. Echinacea

Asi všichni se bojíme toho, že někoho z rodiny těsně před odjezdem skolí nepříjemný bacil. Ať už dítě nebo dospělého. „Doporučuji proto organismus zhruba měsíc před odjezdem stimulovat pomocí přírodních prostředků,“ radí Jiří Pantůček. Výborná je podle něho např. echinacea. Kořen této indiánské léčivky patří mezi nejsilnější posilovače imunity, takže vás před dovolenou jen tak nic neporazí.



2. Beta-karoten a vitamíny

Nalaďte své tělo a pokožku na slunce předem, a to užíváním beta-karotenu. Začněte s tím minimálně 14 dní před sluněním a poté pokračujte i během něho. „Přirozeným zdrojem beta-karotenu je např. rakytníkový olej,“ doporučuje Jiří Pantůček.



3. Karmelitské kapky

Zvlášť pokud se chystáte do exotických destinací, neměl by vám v kufru chybět přípravek podporující správné zažívání. „Pokud jde o bylinky, doporučuji směs muškátového oříšku, skořice a meduňky, tzv. Karmelitské kapky,“ říká fytoterapeut Jiří Pantůček. Směs těchto bylinek podporuje správnou funkci trávicího traktu a zažívání.



4. Bylinné sérum na štípance

Nic nedokáže zkazit dovolenou víc, než když je vám stále v patách obtížný hmyz. Proto byste si měli do zavazadla vždy přibalit nějaký repelentní přípravek, jenž vás před ním ochrání. A když už nějaké ty štípance schytáte, potřete je třeba Insectsolem, bylinným sérem s vysokým obsahem rostlinných olejů a silic, který postiženou kůži zklidní.

