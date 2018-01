Malá bakterie, ale velká potíž

Text: Prima Žena

3. ledna 2018 | 12:00

Infekce močových cest není pro většinu z nás cizím pojmem. Osm z deseti žen uvádí, že alespoň jednou v životě trpěly infekcí močových cest, 73 % z nich trápí dokonce opakovaně. Není to záležitost na jedno odpoledne. Dovede hodně potrápit, ale dá se jí předcházet. Předejít problému ale znamená dobře ho znát.