Menopauza, hubnutí a strava

Text: Prima Žena

8. listopadu 2017 | 12:00

Pokud trpíte návaly horka a pocením, depresemi, suchou sliznicí, nočním pocením, poruchami spánku, přibíráte nepochopitelně na váze, aniž víte proč, nebo se vám nedaří zhubnout ani deko, i když jíte zdravě - tak může být problém v nesprávně nastavené stravě, která negativně ovlivňuje hormonální a metabolické procesy ve vašem těle.

Menopauza nemusí být strašákem

9 tipů jak jíst v menopuaze, hubnout a cítit se dobře

Na to, jakým způsobem prožíváte menopauzu, má vliv vícero různých faktorů. Částečně je to o fyzických dispozicích, o tom jakou vnitřní péči jste svému tělu v předchozích letech věnovaly či nevěnovaly, také o vaší psychice, o celkovém životním stylu, kde hraje velkou roli nejen strava, ale i spánek, pohyb, míra stresu a to, jak na věci ve svém životě nahlížíte a jak o nich přemýšlíte. Dnes bych se chtěla zaměřit prioritně právě na stravu, protože správně nastavená strava může být tím nejlepším základem pro boj se symptomy menopauzy. Díky správně nastavené, metabolicky vstřícné stravě , je tak možné i v menopauze krásně zhubnout a cítit se dobře ve svém těle.1. Jezte pouze 3x denně, optimálně po 5 hodinách (snídaně - oběd - večeře).2. Mezi jednotlivými jídly dodržujte zhruba pětihodinovou přestávku. Tuto pauzu potřebuje vaše tělo ke strávení bílkovin a tuků. Jakékoli další jídlo nebo pochutina v době této pauzy by narušilo vaši látkovou výměnu.3. V těchto pětihodinových přestávkách pijte pouze čistou vodu. Šálek čaje a kávy můžete pít 3x denně, v hodině určené k jídlu.4. Každé ze tří hlavních jídel by mělo obsahovat vždy 1 druh bílkoviny, mix zeleniny, 1 druh ovoce, místo přílohy 100% žitný chleba, a na konci jídla šálek čaje a kávy.