Na dlouhý život v plné síle jsou lázně

Text: Prima Žena

15. února 2017 | 09:00

Bolavá záda? Slupnu prášek, přestanou. Začínají bolet klouby? Slupnu prášek, přestanou. A takto řada lidí nasedne na nebezpečnou spirálu, kde se objem spotřebovaných medikamentů násobí, nezabírá a navíc škodí. Naštěstí jsou i jiné možnosti a ty nejlepší, jak to tak bývá, nabízí sama příroda. Její léčivé zdroje totiž mají sílu a věky prověřenou účinnost.

Jak ale co nejlépe léčivý dar přírody využít? Kde ho najít? Tyhle otázky si lidé pokládali už před mnoha staletími a je zajímavé, že to bylo právě v Čechách, kde se poprvé ve střední Evropě zrodila myšlenka organizovaně využívat léčivé prameny. Stalo se tak už ve 12. století v Teplicích. Díky tomu je dnes české lázeňství absolutní světovou špičkou, která v zahraničí ohromuje svými výsledky a platí za jeden z nejznámějších symbolů toho, co ČR světu nabízí.Zejména oblast péče o pohybový aparát u nás patří k nejpokročilejším, neboť právě záda, svaly, klouby jsou nejčastějším steskem. Artróza je víceméně přirozený důsledek stárnutí pohybového aparátu a postihuje 70 % Čechů nad 65 let. Tolik? Není tak těžké se dovtípit, že i zde platí totéž jako všude jinde, jakmile se něco nechává ladem a bez péče, sejde to mnohem rychleji. Přitom pohyb je základní projev lidské samostatnosti, svobodné vůle a důstojnosti. Je navýsost důležité, si jej udržet co nejdéle, protože dlouho žít je samozřejmě krásný cíl, ale žít dlouho v plné síle je bezesporu mnohem lepší. Ano, lázně nejsou dovolená, ale lidé se po nich cítí nepopsatelně lépe než po dovolené. Lázeňský efekt není žádné okouzlení, klouby se uvolňují, bolest odchází, zdraví je upevněné. Elán a sílu v každém dni si pravidelní hosté lázní odvážejí na mnoho měsíců. Není tedy divu, že by nám v cizině mohli jen závidět, že za léčivou silou nemusíme překonávat dlouhé vzdálenosti a máme ji takzvaně doma.Není náhodou, že velmi úspěšní jsou při léčení onemocnění pohybového aparátu v již zmíněných severočeských Teplicích. Právě díky zdejší dlouhodobé tradici a zkušenosti dosahují tepličtí skvělých výsledků. K nim napomáhá i jedinečné složení zdejších termálních pramenů, které se svou teplotou a mineralizací perfektně hodí k udržení dobré kondice bez ohledu na věk.A výsledky léčení nejsou to jediné, co teplické lázně nabízí. Lázeňští hosté se ubytovávají v historických budovách a užívají si nejen procházky v nebývale zeleném městě plném fontán,