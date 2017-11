Najdete příčiny, zbavte se bolestí

Text: Prima Žena

9. listopadu 2017 | 15:00

Jak řešit bolesti zad a kloubů? Léky? Operace? Nebo fyzioterapie, masáže a cvičení? Ptáme se fyzioterapeutky Bc. Věry Špálové Kuchařové, jejíž zkušenosti vycházejí z jejího jedinečného pochopení souvislostí funkce lidského těla.



Léky proti bolesti tedy ano nebo ne?



Kdy tedy léky na bolest ano?

Věře bylo lékaři navrhnuto kvůli bolestem, na které už nezabíraly léky, podstoupit operaci již v osmnácti letech, a to pro diagnózu výhřezu, sesedlé ploténky a skoliózy. Předpověď zněla, že bez operace skončí na vozíku. A právě terapie a pohyb, který jí byl v té době zakázán, způsobily zlepšení i bez operace. Později ochrnula pro důsledky roztroušené sklerózy. Pomohla ale od neutišitelných bolestí sobě a již 17 let pomáhá se svým týmem lidem ve svém fyzioterapeutickém centru Acantha na Praze, www.acantha-fyzioterapie- masaze.cz Nejsem odpůrce chemických léků. Pokud ale budou jen tišit bolesti a ne řešit jejich příčinu, je to jako zhasínat kontrolku v autě, která hlásí stav docházejícího oleje a vám se následně zadře motor. Lék na bolest sice pomůže v dané chvíli, avšak další následky jsou mnohdy fatální. Co se týká konkrétně páteře a kloubů, mohou vzniknout neřešitelná opotřebení chrupavek, deformace obratlů a kostí.V případě akutních bolestí, kdy klient není schopen cvičit, pro bolesti nemůže spát a nemůže ani začít terapii. Stav nevyspání a stálého překonávání bolesti se pak odráží na psychickém stavu jedince a to tvoří začarovaný kruh. Dále léky mohou být podpůrné při terapii.