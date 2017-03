Text: Prima Žena

7. března 2017 | 09:00

Každý člověk je jiný, a tak každá operace nosu musí být přizpůsobena konkrétnímu pacientovi. Rhinoplastika se rozhodně neřídí jednou šablonou. Je provedena předoperační rozvaha a zkušený operatér zvolí správný postup.

„Operační postupy se liší třeba podle toho, jestli je při operaci potřeba zasahovat do kostry nosu, nebo je upravena pouze měkká část, tedy hrot nosu. V oboru plastické chirurgie je tento zákrok považován za nejvíce prestižní,“ řekl vedoucí lékař kliniky estetické medicíny Esthé Doc. MUDr. Jan Měšťák CSc.U lidí s velkým nebo asymetricky tvarovaným nosem je kosmetický efekt operace výrazný a okolí často pozná na první pohled, že se vzhled klienta změnil. Změnu k lepšímu by však měli poznat i pacienti, kteří žádají úpravu menšího nosu s bambulovitým hrotem. Operatér postupuje tak, aby nebyla narušena identita člověka. Okolí proto obvykle vnímá pozitivní změnu vzhledu, ale často nemůže určit, co ji způsobilo. Pro korektivní operaci nosu jsou nejdůležitější dobré reference o operatérovi i o klinice.„U nás na klinice Esthé operace nosu trvá velmi krátce, v průměru kolem 35 minut. Snad je to také proto, že jich mám odoperováno více než 3000,“ uvedl MUDr. Měšťák skvělé výsledky kliniky.Před operací člověk musí být v dobrém zdravotním stavu. Chirurg nikdy neoperuje pacienty s rýmou a zánětem nosní sliznice, vedlejších nosních dutin, dýchacích nebo slzných cest. Posuzován je také stav kůže, operace je například vyloučena u pacientů, kteří mají akné v blízkosti nosu. „Plastika nosu by neměla být prováděna u žen v období menstruace, komplikace mohou nastat také u lidí s chronickými alergickými stavy, endokrinními onemocněními nebo s vysokým tlakem krve,“ doplnil lékař kliniky Esthé.