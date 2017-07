Pomůcky k posílení pánevního dna

Text: Prima Žena

7. července 2017 | 12:00

Pánevní dno je zejména ženská záležitost a tak není divu, že tomuto tématu věnujeme dlouhodobě velkou pozornost. Chceme být přeci zdravé, vitální, sebevědomé ženy, které si užívají orgasmy se svým partnerem, ale také chceme zkrátka jen normálně žít a vychutnávat si život plnými doušky bez ohledu na věk. Pojďme dnes společně prozkoumat, jaké pomůcky vám pomohou posílit svalstvo pánevního dna.

Venušiny kuličky jako základ cvičení

Jak posilovat pomocí vibračního vajíčka?

Asi každá z nás o nich minimálně už slyšela a nyní si s nimi můžete pohrát a přitom zesílit pánevní dno. Stačí venušiny kuličky zavést hluboko do vagíny a pro začátek zkusit chodit po bytě. V případě, že kuličky vyklouzávají ven, je potřeba pravidelně cvičit pouze základní cviky – zavést, postavit se, zkusit udržet a pomalu projít – a to několikrát za sebou. Napětí svalů bude brzy dostačující, abyste pokračovala k dalším cvikům. Pokud cítíte, že kuličky udržíte, můžete se pustit do náročnějších akcí – vaření, úklid, mírné poskoky, cvičení ve stoji či kleku. Po nějaké době se nebojte venušiny kuličky zavést a jít do práce nebo klidně sportovat do přírody (běh, rychlá chůze apod.).Nemusí se jednat pouze o vibrační vajíčko , ale také jiné vibrační pomůcky – vibrace totiž zvyšují napětí svalů, působí relaxačně a zvyšují senzitivitu vagíny. Při zavedení cítíte intenzivnější stažení a povolení svalů pánevního dna. Cvičit byste měla v klidu a zcela uvolněná, ideálně v místě, kde máte soukromí a cítíte se dobře a bezpečně. Pro lepší cvičení použijte také vhodný lubrikační gel. U vibračních pomůcek jde vlastně o klasické použití a hraní s intenzitou vibrací, protože poté dochází k celkovému prokrvení pánve, zlepšení prokrvení i spodních partií střev a konečníku, čímž pomáháte také léčit a předcházet potížím s hemeroidy