Při plánovaní rodiny je třeba přemýšlet

Text: Prima Žena

10. října 2017 | 12:00

Asi nebude náhoda, že právě kolem početí potomka koluje mezi lidmi tolik mýtů. Stačí si připomenout pohádky, kde královskému páru chybí ke štěstí právě děťátko a nezřídka pomůže až nadpřirozená moc. Nic takového, ale v opravdovém životě neplatí. Početí potomka je zázrak sám o sobě, žádný další nepotřebuje.

Mýtus č. 1

„Na otěhotnění mám spoustu času. Můžu počkat klidně do čtyřicítky.“



„Je to snad vůbec největší omyl. Pravděpodobnost početí začíná u ženy klesat už před třicátým rokem života. Příroda to zařídila tak, že od 35. roku ženy šance na přirozené početí dramaticky klesá. Po čtyřicítce má vážné problémy s otěhotněním každá druhá žena. A moderní medicína s tím mnoho nenadělá.“



Mýtus č. 2

„Na problémy s otěhotněním se specializuje každý gynekolog.“



„V naprosté většině případů se gynekolog na problematiku s otěhotněním nespecializuje. Jeho práce je přeci jen trochu jiná. Gynekologický problém není rovný problému s početím. Dobrý gynekolog by ovšem určitě měl umět doporučit odborné pracoviště, kam zajít.“



Mýtus č. 3

„Pokud máte pravidelnou menstruaci, určitě snadno otěhotníte.“



„Pravidelná menstruace je důležitý signál o zdravotním stavu, který se při problémech s početím samozřejmě zjišťuje v první řadě. Ale jde vlastně jen o vyloučení jednoho z možných důvodů, proč se otěhotnět nedaří. Když postavíme dvě ženy s pravidelným a nepravidelným cyklem vedle sebe, klidně se stane, že ta druhá otěhotní, zatímco první ne.“

« předchozí strana 1 2 další strana »