Přibýváte na váze a nevíte proč?

1. března 2017 | 15:00

Jste ve věkové kategorii 40+ a najednou se u vás projevuje nadměrné pocení, přibývání na váze nebo změny nálad? Netrapte se tím. Toto vše, a ještě mnohé další příznaky jsou důsledkem změny hladiny hormonů ve vašem těle. Odborně se tomu říká menopauza, klimakterium nebo hovorově přechod. I s těmito přirozenými fyziologickými pochody se však dá něco dělat. Poradíme vám, jak na to.

Fytoestrogeny! Ano, to je to, co by vám mělo pomoci. Jde o čistě přírodní látky, které mají estrogenní účinky. Mezi nejsilnější zdroje fytoestrogenů patří Červený jetel, Len setý či Sója. Je to náhrada hormonální léčby, kterou by vám předepsal váš gynekolog. Dokážete si tedy pomocí