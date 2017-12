Připravte klouby na sjezdovku

3. prosince 2017 | 09:00

Letošní zima bude podle všeho docela studená, a proto se dá očekávat, že sněhových radovánek si budeme užívat dlouhé měsíce. Lyže či snowboard ale dokáží docela slušně prověřit naši fyzickou připravenost. Stačí jeden den na svahu a už víme, jaké svaly zahálely a také nás mohou nepříjemně překvapit bolest kloubů. To ovšem na rozdíl od svalů nebývá pouze znamením netrénované zátěže, ale může to být signál vážnějších problémů, kterým je proto dobré předcházet soustředěnou péčí.

Bolesti kolenních a dalších kloubů jsou většinou způsobeny artrózou, která je nejrozšířenější chorobou postihující klouby a postihuje až 12 % populace. Artróza, nověji osteoartróza, je stav synoviálního kloubu, kdy dojde ke ztrátě chrupavky a současně dojde k hypertrofii neboli nárůstu kosti periartikulární. Na kosti kloubu tak například mohou vzniknout různé bolestivé výrůstky.



Co v tomto případě můžete pro své klouby udělat? Nejdříve je nutno potlačit zánětlivé procesy a nejlépe vhodnou lehkou ortézou chránit klouby před dalším poškozením, a to zvláště při zátěži, jakou je lyžování, snowboarding, ale také třeba řada halových sportů jako squash a podobně.



Důležité je také chránit kolenní klouby při běžném pohybu obuví s odpruženou podrážkou. Současně je vhodné zregenerovat kloubní tkáně a doživotně pečovat o jejich výživu. Zdraví kolenních kloubů je spojeno s funkcí ledvin, proto je třeba pečovat i o ně. Vhodné jsou ayurvédské ledvinové čaje, protahovací cvičení na dráhu ledvin (sed na zemi, nohy natažené v kotnících ohnuté do fajfky, rukama se chytit za palce u nohou a přitáhnou při natažených nohách hlavu ke kolenům), masáž v oblasti ledvin a prohřívání této oblasti teplou vodou nebo elektrickou dečkou či ledvinovým pásem. U postižení kolenních kloubů je důležité posilování především čtyřhlavého stehenního svalu a dále posilování ohýbačů kolene na zadní straně stehna.



