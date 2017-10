Pro váš zářivý úsměv

Text: Prima Žena

15. října 2017 | 09:00

Šperky mohou mít různou podobu. Tím, který nás bude zdobit vždy a nejvíce, může být náš úsměv. Dentální klinika Karolinum rozšiřuje ještě více možnosti, jak toho dosáhnout.



Produktem, který pojí třpyt diamantů se skvěle vypadajícím chrupem, může být například bělící diamantová zubní pasta Swiss Smile Diamond Glow. Výrobce – firma Swiss Smile – je zárukou nadčasové vysoké kvality, protože vychází z práce švýcarského průkopníka v dentální péči, společnosti Curaden, a zároveň si zakládá na tom, že její produkty jsou integrací inovativního složení s nejkvalitnějšími materiály a využitím nejmodernějších technologií. Právě zubní pasta Swiss Smile Diamond Glow je toho příkladem, navíc díky velmi nízké dentální brusnosti šetří povrch zubů, aniž by to nějak snížilo její schopnost je dokonale vyčistit, vyhladit a vybělit.



V dentální klinice Karolinum myslí na vše, a tak zde lze zakoupit i zubní kartáčky Swarovski. Prodávají se v originální dárkové kazetě. V sadě jsou dva ultra měkké zubní kartáčky zdobené krystaly Swarovski. Kartáčky v barvě růžové a modré – v odstínech rose quartz a serenity ice blue – mají vyjadřovat individualitu jejich majitele. To, že oba kartáčky ve stylových barvách jsou označeny jako ultra jemné, ještě neznamená, že by byly méně účinné, naopak. Unikátní kartáčky společnosti Swiss Smile mají totiž až devětkrát více samostatných štětinek, což je oproti jejich běžným protějškům dělá nejen hustšími, ale i jemnějšími. Jejich vlákna značky Curen absorbují podstatně méně vody než obvyklé nylonové zubní kartáčky, takže zůstávají tvarově déle stabilní, a bez jakékoliv námahy dosáhnou do všech míst. Jemné zaoblení vláken zároveň zuby chrání a stimuluje dásně. Dokonalý design v kombinaci s krystaly Swarovski tak zkrášlí nejen interiér vaší koupelny, ale pomůže rozzářit i váš úsměv.