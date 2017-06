Pryč s opary!

Text: Prima Žena

15. června 2017 | 09:00

Objeví se z ničeho nic v momentě, kdy se vám to nejméně hodí a pak vás trápí několik dní. Jsou bolestivé, nevzhledné a otravné. Opary způsobuje vir HSV 1, který postihuje až 80 % populace. Oparů se nikdy zcela nezbavíte, ale můžete urychlit proces jejich hojení. Jak na to?



Pokud se virus jednou dostane do těla, už ho neopustí. Obvykle se aktivuje stresem, oslabením imunitního systému nebo nadměrným opalováním. Pokud se objeví nepříjemné pocity svědění a puchýřek, dávejte si pozor, abyste ho nepředali někomu dalšímu. Toto onemocnění je vysoce nakažlivé a kromě líbání se přenáší používáním stejného ručníku či nádobí.Zpočátku je opar zduřelý, svědí a pálí. Po několika dnech praskne, vyschne a udělá se na něm strup. Než se zahojí, může to trvat i déle než týden. S tím je ale konec. Zbavte se oparů pomocí gelu URGO Filmogel Opary! Gel můžete na opar nanášet na rozdíl od mastí či náplastí ve všech jeho stádiích. Čím dříve začnete opar léčit, tím dříve se zahojí. Po aplikaci gelu se na rtu utvoří transparentní voděodolný film, přes který lze nanést make up, rtěnku či lesk na rty. Filmogel nejen chrání, ale zároveň podporuje hojení oparu.Díky jednorázovému aplikátoru se nemusíte oparu při aplikaci dotýkat a tím zabráníte dalšímu přenosu viru. Gel lze aplikovat na nerovnou plochu, do koutků úst a nejste nijak limitování jeho velikostí. Přípravek aplikujte na postižené místo až 4x denně a nechejte zaschnout 1-2 minuty. Celý proces opakujte až do úplného zahojení.