Recept na čtyřicítku

Text: Prima Žena

31. ledna 2017 | 09:00

Čtyřicítka se u žen bere jako zlomový věk. Častá únava, zpomalující se metabolismus a přibírání na váze, proměna svalové hmoty v tukové tkáně i ozývající se zdravotní potíže. Víte ale, že i v tomto věku se můžete pořád cítit dobře?

Mládí sice v trapu, ale do důchodu ještě daleko! Proto v tom nehledejte vědu, prostě své tělo vnímejte a připravte se.





Deprese a krize středního věku

„Obvykle se mění naše priority a hodnoty i s věkem,“ říká psycholožka PhDr. Andrea Mládková z Psychosomatické ordinace a vysvětluje: „To, co se nám dříve jevilo jako lákavé a nezbytné, ve skutečnosti nepotřebujeme, lesk těchto věcí se rychle ztrácí.“ Toto období nastává zpravidla ve středním věku a projevuje se jako tzv. krize středního věku. „Člověk, který zůstane trvale orientován na vnější svět a jeho hodnoty (úspěch, společenské postavení, materiální hodnoty), ztrácí kontakt se svým vnitřním světem. Stává se pouhou prázdnou atrapou a ve stáří žije s pocitem nenaplněnosti a marnosti,“ říká psycholožka.



Deprese po čtyřicítce může souviset právě s krizí středního věku, kdy jsme obvykle na vrcholu kariéry, založili jsme rodinu, postavili dům, ale co dál? „Pokud nedojde v duchu procesu individuace k revizi hodnot a změně priorit, přichází deprese a pocit prázdnoty,“ popisuje Mládková. Její slova dokazuje i psychosomatický lékař a terapeut R. Dahlke: „žil do sedmdesáti, ale umřel ve čtyřiceti“.



Najděte si nějaké relaxační cvičení, které navodí fyzickou kondici i psychickou pohodu – jogging, nordic walking, tanec, plavání, jóga, tai-či…





Špatné hubnutí

Zpomalující se metabolismus má za následek, že s hubnutím po čtyřicítce to už nebude tak jednoduché. Obtížnější pohyb, horší dýchání, zvýšený krevní tlak, cukrovka… Proto začněte tím, že si upravíte jídelníček. Snižte energetický příjem a jezte kvalitní potraviny a snažte se o vyváženou,

