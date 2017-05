Sarapis pro muže - andropauza

Text: Prima Žena

6. května 2017 | 09:00

Chybí vám chuť do života a energie? Nemáte chuť ani na sex? Tyto problémy trápí mnoho mužů, kterým je více jak 40. A trápí se i jejich partnerky.





Co je to andropauza a jak se projevuje?

Andropauza je stavem u mužů, podobným menopauze u žen, ale není mezi lidmi tolik známým jako menopauza, přestože může přinášet podobné potíže. V tomto období, obvykle kolem 40. až 50. roku věku, dochází u mužů k úbytku mužského pohlavního hormonu testosteronu což se může projevit některými fyzickými i psychickými změnami v životě muže.



Použití: Sarapis pro muže obsahuje ranní a večerní kapsle o různém složení. Je vynikající kombinací vitaminů, extraktů z bylinek a stopových prvků. Hořčík, železo, vitamin C, vitaminy B2, B6, B12, niacin a kyselina pantotenová přispívají ke snížení míry únavy a vyčerpání a k normálnímu energetickému metabolismu. Hořčík, vitamin C, vitaminy B1, B6, B12, niacin a biotin přispívají k normální činnosti nervové soustavy a k normální psychické činnosti. Vitamin B1 přispívá k normální činnosti srdce. Železo spolu s vitaminy B6 a B12 přispívá k normální tvorbě červených krvinek. Vitaminy A, B2, niacin a biotin dále přispívají k udržení normálního stavu sliznic a pokožky. Selen spolu s biotinem a zinkem působí na udržení dobrého stavu vlasů a nehtů. Železo, selen, vitaminy A, C, D, B2, B6, B12 a stopový prvek zinek přispívají k dobré funkci imunitního systému. Hořčík dále přispívá k normální činnosti svalů a k udržení normálního stavu kostí a zubů. Obsažený selen přispívá k normální spermatogenezi (tvorba mužských pohlavních buněk - spermií) a k normální činnosti štítné žlázy. Selen spolu s vitaminem C a vitaminem B2 a zinkem přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem, což je děj doprovázející přirozené stárnutí organismu. Vitamin A s vitaminem B2 a zinkem přispívají k udržení normálního stavu zraku. Vitamin C přispívá k normální tvorbě kolagenu, důležitého pro správnou funkci krevních cév, kostí, chrupavek, zubů, dásní a kůže. Vitamin B6 přispívá k regulaci hormonální aktivity a zinek napomáhá udržovat normální hladinu testosteronu v krvi a přispívá k dobré plodnosti a reprodukci.



