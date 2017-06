Tipy do cestovní lékárničky

22. června 2017 | 09:00

K létu patří cestování a vhodně vybavená cestovní lékárnička. Bez ní není radno pokoušet osud. Nabízíme vám super tajné tipy přímo z lékárny, které vám ušetří nervy s akutními problémy!

Věděli jste, že existuje neštípavá dezinfekce Microdacyn vhodná i na sliznice nebo přípravky na urychlení hojení ran a regeneraci kůže Healer? Jsou to skvělí pomocníci nejen na cesty, ale hodí se i celoročně do domácí lékárničky. Pečují o všechny členy rodiny, včetně domácích mazlíčků. Prostě novinky, které musíte mít.



Radí nám atestovaná lékárnice PharmDr. Lucii Hlávková, která si pro vás připravila několik svých tipů právě pro tyto příležitosti:



Vezměme to postupně – určitě kvalitní, šetrnou a neštípavou dezinfekci – ráda doporučuji například Neocide nebo Microdacine spray (účinné látky jsou dostatečně silné na zničení bakterií i virů a zároveň šetrné k ráně i nově vznikající tkáni), 1 ks antiseptického a hojivého krytí (například na klasické silniční odřeniny Atrauman Ag), 1 balení voděodolné náplasti s antiseptickým polštářkem (např. Urgo Waterproof), 1 ks náplasti Omnifilm (skvěle drží, šetrně se odlepuje), 2 ks rychloobvazu Cosmopor E (sterilní krytí s lepící vrstvou po obvodu), 2 ks obinadel Peha Crepp a 1 ks elastického krátkotažného obinadla (Idealtex) na případné podvrknutí končetiny. Rozhodně mějte po ruce i novinku na českém trhu, HEALER gel, který je určený k lokální aplikaci na rány, odřeniny, puchýře, popáleniny, pooperační rány, poštípání aj. Je vysoce účinný a regeneruje ránu o 60% rychleji oproti normálu. Je skvělý i na akné, opary či některé typy ekzémů, afty či prasklinky (kůže, sliznic). Obsahuje vzácné výtažky z krevních destiček a plazmy, které působí na mezenchymální kmenové buňky uvnitř tkáně, které se začnou rychle měnit v novou, zdravou tkáň. Výhodou je, že gel neštípe, nemá nežádoucí účinky a je vhodný od miminek po seniory. S úspěchem se využívá i na hojení ran u zvířat (psi, kočky, ptáci, koně, aj.). Proto ho ráda doporučuji a vidím, jak se pro něj pacienti rádi vrací.

