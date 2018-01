Tlakoměr jako „povinná“ výbava domácnosti

Text: Prima Žena

21. ledna 2018 | 09:00

Zdraví je tím nejcennějším, co v životě máme. Mnozí lidé se ohání tím, že dokud je nic nebolí, tak se nemusí ničeho obávat. Když pak problémy přijdou, mnohdy je už na jejich řešení pozdě nebo nemoc vyžaduje dlouhou a náročnou léčbu. Často zbytečně. Prevence je na prvním místě. Jedním z tichých „zabijáků“, který ohrožuje zdraví a život v podobě poškození cév, je arteriální hypertenze. O tomto onemocnění nemusíte ani vědět, protože probíhá dlouho bezpříznakově.

Stejně jako je součástí každé domácnosti lékárnička, ve které se kromě obinadel a náplastí nachází obvykle také teploměr, paralen, kapky do nosu či léky na bolest, měl by být povinnou výbavou každé domácnosti také přístroj na měření krevního tlaku. Tlakoměr není pouze výsadou lékařů, ale vybavením, které by mělo sloužit jako základní péče o každého člena domácnosti. Hypertenze se řadí mezi civilizační onemocnění, které trápí mezi dospělými 20 – 50 % populace a pravidelná kontrola hodnoty tlaku může pomoci předejít mnoha zdravotním komplikacím. Důležitou roli může hrát rovněž čas.



Proč si měřit krevní tlak i doma?

Pravidelné kontroly u lékaře jsou důležitou prevencí, ale co se týče hodnoty krevního tlaku, nemusí být vždy objektivní a navíc ne každý chodí k doktorovi pravidelně. Lékař vám tlak změří pouze jednorázově a je pro něj jen orientační. Jeho hodnota může být navíc ovlivněna tzv. syndromem bílého pláště, kdy se návštěva lékaře projevuje stresovou reakcí a naměřené hodnoty tlaku tak mohou být zaměněny za arteriální hypertenzi. Proto, aby mohl lékař problémy s vysokým krevním tlakem vyloučit, je důležité měřit si krevní tlak také mimo ordinaci a jeho hodnoty si pečlivě dlouhodobě zaznamenávat.



Jedině tak je měření spolehlivé, objektivní a na základě naměřených hodnot je pak ošetřující lékař schopen vyhodnotit, zda se týkají problémy s tlakem i vás a případně zvolit vhodnou léčbu. Domácí měření tlaku je navíc uznávanou a lékaři akceptovanou metodou kontroly tlaku. Tou je ale pouze v případě, že je tlakoměr, kterým si tlak měříte, klinicky validovaný. To znamená, že jsou jeho přesnost a spolehlivost ověřeny klinickými testy v laboratoři a přístroj pochází od důvěryhodného výrobce .

