26. února 2018 | 15:00

Pokud se rozhodnete očištění organismu podstoupit, přistupte k tomu opravdu zodpovědně. Nezapomínejte ani na emoční složku vašeho těla, bez kterého nemůže fungovat na sto procent žádný sebelepší detoxikační program. Nepodceňujte přípravu a k očistě přistupujte komplexně.



Zvolte vhodný postup

Můžete si vybrat jednu metodu nebo zvolit jejich vhodnou kombinaci a nebojte se vyhledat ani radu odborníka. Ten vám poradí, jaká zásadní postupy dodržovat a čeho se vyvarovat. Výživová poradkyně Dagmar Lužná radí: „Po dobu detoxikace omezíme, ideálně úplně vyloučíme přesolené potraviny, jako jsou tvrdé sýry, uzeniny, tučná masa, vejce, slané oříšky, chipsy atd. a nahradíme je zajímavě upravenou zeleninou. Tím, jak přestaneme solit, nás to nepotáhne k cukru a ke sladkostem. Mimo jiné doporučuji zařadit v průběhu detoxikace čistou šťávu z černé ředkve (Rabanon), ideálně každé ráno 1-2 ampule, plus šťávu z čerstvého citronu a hrnek vlažné vody. Poté můžeme do půl hodiny snídat.“ Černá ředkev nejen, že obsahuje vysoké množství vitamínu C i B a minerálních látek, ale vhodná je právě především díky obsahu Raphanolu. To je silice s velmi aktivní sirnou složkou, které ředkev vděčí za blahodárný vliv na játra. Podporuje trávení a tvorbu žluče, má silný močopudný a čistící účinek a působí desinfekčně na močové cesty. Šťáva je získávána ultramoderní metodou studené extrakce z čerstvé úrody černé ředkve. Bezprostředně po zpracování se naplní do ampulí, což zaručuje, že ve šťávě zůstanou všechny rostlinné aktivní látky, které jsou zdrojem účinku a proslulosti černé ředkve.



Toxiny z negativních emocí

Velice často při detoxikaci opomíjíme působení psychických faktorů. Málokdo si totiž uvědomuje, že je denně vystaven vlivu toxinů z vlastních negativních emocí. Toxiny se v těle usazují vždy, když cítíte vztek, strach, nebo se přesvědčujete o vlastní fyzické nedokonalosti a nedostatečnosti. Tvoříte si tak nevědomky základ pro fyzické problémy. V rámci detoxikace myslete vždy také na práci s vlastní psychikou. Psychická detoxikace by měla jít ruku v ruce s tou fyzickou. V případě, že si nejste jisti, že budete schopni svou mysl přenastavit sami, neváhejte sáhnout po produktu, který vám v tomto pomůže. Skvělým pomocníkem jsou na příklad Bachovy esence.



