Trápí Vás nespavost? Pomůže melatonin

Text: PrimaŽena

17. července 2017 | 15:00

Občas se to při usínání stane každému. Převalujeme se na posteli, počítáme ovečky, spánek nepřichází. A ráno se neúprosně blíží. Možná za to může těžší večeře, možná stres v práci. Jakmile dočasnou příčinu odstraníme, tělo svůj biorytmus opět srovná a „jedeme dál“.

Za všechno může melatonin

Melatonin jako řešení

přírodní původ – nejedná se o syntetický, ale přírodní melatonin, který se lehce vstřebává – není návykový a nezpůsobuje ranní stavy malátnosti

Začarovaný kruh

Co když ale příčinu neznáme, natož abychom ji mohli sami odstranit? Postel už není zdrojem úlevy, ale naopak stresu z toho, že „zase neusnu“. Začarovaný kruh nespavosti se uzavírá a nabouraný biorytmus kolabuje ještě rychleji.Vydatný spánek ten nezajistí bylinné náhražky, ale pouze melatonin.Neboli hormon spánku a tmy . Jeho hladina udává náš biorytmus. Ovlivňuje oběh krve, tlak, teplotu, metabolismus, pohlavní hormony, imunitu, stárnutí i psychiku. Jsme-li ve tmě, hladina melatoninu začne stoupat, pomůže nám usnout a náš organismus zrelaxovat.Příčiny nespavosti bohužel patří mezi ty hůře odstranitelné. Například práce na noční směny, světelný smog a tzv. „modré světlo“, které vyzařují všechny obrazovky a displeje. Rizikovou skupinou jsou i lidé, kteří jsou celý den v uzavřených provozech vystaveni stejnoměrnému umělému světlu.Je méně známo, že hormon melatonin lze tělu dodávat jako potravinový doplněk. V současnosti je na českém trhu nově dostupný melatonin Forte 5 mg značky Pharma Activ. Výhody užívání melatoninu jsou zřejmé na první pohled:Čím dříve si problémy s nespavostí uvědomíme, tím lépe. Usnout za volantem můžeme už po první probdělé noci, po 4 týdnech už nám nespavost zadělává na rozvoj psychických poruch, jako je deprese, schizofrenie či různé závislosti, včetně té na hypnoticích. Než riskovat větší či menší nehody v důsledku nespavosti, zaměřte se raději na to, jak s nespavostí co nejúčinněji zatočit. Takže, budete dnes večer počítat ovečky nebo se raději zkusíte dobře vyspat díky melatoninu FORTE 5 mg?