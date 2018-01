Trend moderní stomatologie

Text: Prima Žena

1. ledna 2018 | 00:00

Zdravé zuby a krásný úsměv bývají tím prvním, čeho si na nás ostatní lidé všimnou. Dávají totiž okolí jasně najevo, že se o sebe staráme. I přes pravidelnou péči o chrup se ale může stát, že si zubní kaz vybere právě nás. Na řadu pak přichází nepříliš populární návštěva zubaře. Naštěstí žijeme v době moderní stomatologie, která umí zubní kaz ošetřit opravdu bezbolestně. A co víc? Nová plomba nemusí být vůbec vidět.

Řeč je o moderních kompozitních nebo keramických výplních zubů. Oba materiály dokáže stomatolog přizpůsobit původní barvě zubu, takže při úsměvu či mluvení nejsou vůbec viditelné.Kompozitní výplně se používají zejména pro malé kazy. Vydrží bez problémů minimálně 5 let a jejich nespornou výhodou je, že při aplikaci není nutné vyvrtávat zdravou část zubu. Velmi dobře přilnou a riziko opětovného vzniku kazu pod plombou je zcela minimální.K vyplňování rozsáhlejších kazů a míst, která jsou nadměrně zatěžována při žvýkání, se lépe hodí výplně keramické. Jejich životnost je 10 a více let a na rozdíl od amalgámu zub ošetřený keramickou výplní nehyzdí nepěkná šedivá záplata. Riziko vzniku kazů pod výplní je i u tohoto materiálu minimální.„Počet pacientů, pro které je estetické hledisko velmi důležité, se stále zvyšuje. O vhodnosti jednotlivých typů výplní je samozřejmě dobré se poradit se stomatologem. Ačkoliv je cena kompozitních a keramických výplní ve srovnání s klasickým amalgámem dražší, jsem přesvědčena o tom, že se taková investice v konečném důsledku vyplatí,“ uvedla Anna Brandejs, majitelka kliniky estetické medicíny a stomatologie Brandeis Clinic v Praze.Směs stříbra, mědi a cínu, ze které je amalgám složen, je sice neskutečně odolná proti oděru a zvýšenému tlaku při žvýkání, stomatolog však musí před její aplikací vyvrtat jak poškozenou část skloviny, tak část zdravého zubu okolo. Amalgámová plomba se navíc časem smršťuje a zub, který měla původně chránit, oslabuje. Protože amalgámová výplň nedokáže k vyvrtanému zubu zcela přilnout, vzniká mikroskopická mezera náchylná na opakovaný výskyt zubního kazu a vznik prasklin. V praxi to znamená opětovné vyvrtání amalgámové výplně spolu s další částí zdravého zubu a následnou aplikaci výplně nové.“Návštěva zubaře je pro mnoho lidí i v dospělosti opravdovým strašákem. Kromě toho, že od nás odejdou s bílým úsměvem, se nemusí bát ani bolesti. Jako jediná klinika používáme speciální metodu sedace. Díky ní je jakýkoli stomatologický zákrok u nás skutečně bezbolestný, “ vysvětlila Anna Brandejs.Sedace je určená pro pacienty, kteří trpí obavami ze zubního ošetření. Využít se dá i u běžných zákroků, jakými je již zmíněná plomba. Sedace navozuje útlum při vědomí a v době zákroku tak pacient pospává.U bolestivějších ošetření, jako je například extrakce zubu, se používá analgosedace. Třetím typem je intranasální analgosedace, která se využívá pro delší a bolestivé zákroky jako je například zavedení více zubních implantátů najednou.