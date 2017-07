Ulevte svým nohám naBOSo

Text: Prima Žena

11. července 2017 | 12:00

V dnešní době je společensky nezbytné nosit obuv. Vždy ale vybírejte obuv ohleduplnou k vašemu zdraví. Lidé ovšem běžně nosí boty, které se velmi liší od přirozené anatomie chodidla. Naše tělo není přizpůsobené tvrdým podrážkám a podpatkům. Vznikají tak často bolesti kolen, kyčlí i zad. Tzv. bosé boty (barefooty) simulují přirozený stav naboso.

Společnost naBOSo boří mýtus, že bosá obuv je pouze pro outdoorové nadšence a volný čas. Dnes již výrobci nabízí zdravé obutí i pro každodenní nošení ve městě i do kanceláře, které od běžných bot na první pohled nerozeznáte. Podrážka je odolná proti oděru a propíchnutí. Vyberte si z široké nabídky pro ženy, muže i děti od 15 domácích i světových značek jako jsou Solle Runner, Feelmax, Freet, Sockwa nebo Earht runners.Příroda vytvořila lidskou nohu pro co nejefektivnější pohyb. Chodidlo je dokonalý mechanismus, který tvoří 19 svalů, 107 vazů a 26 kostí. Bosá obuv si získala popularitu po celém světě díky své ultra tenké podrážce, která je odolná proti oděru a chrání proti propíchnutí. Zároveň ale dopřává chodidlu volnost. Bosé boty jsou správně o 1 číslo větší než klasické z důvodu přirozeného roztahování zatíženého chodidla. Obuv by měla být také vždy bez zvýšené paty, neohebné přizvedlé špičky a podpory klenby. Naopak má mít ohebnou podrážku, široký prostro pro prsty a být lehká. Taková obuv je prospěšná pro nohu i pro celkové zdravé držení těla.