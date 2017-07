Už jste ochutnali mladý ječmen?

Text: Prima Žena

21. července 2017 | 12:00

Superpotravina, která posiluje imunitu, vitalitu a detoxikuje organizmus – to je mladý ječmen. Patří mezi tzv. zelené potraviny, které jsou nabité chlorofylem, látkou chemickým složením blízké hemoglobinu v lidské krvi. Chlorofylu se přisuzuje jedinečná funkce – podle některých totiž pomáhá okysličit krev a díky mírně zásaditému pH udržovat v těle acido-alkalickou rovnováhu.

Možná si pochybovačně říkáte, kolik toho tělu může dodat jedna čajová lžička prášku? Pak ale vězte, že na jeden jeho gram připadá 33 gramů čerstvých výhonků ječmene, které jsou vylisovány a výsledná šťáva je následně usušena speciální technologií.Doplněk stravy ES BIO Mladý ječmen PREMIUM je doslova přírodním multivitaminem, může za to dravá mladá rostlinka, která v sobě shromažďuje štědrou porci vápníku, draslíku, hořčíku, železa, zinku, vitaminů A, B1, B2, B6, C, E, beta-karotenu, enzymů a mnohých dalších prospěšných látek pro svůj rychlý růst.V každé porci ES BIO Mladého ječmene PREMIUM najdete 38 % RHP* vitaminu B6 a 18 % RHP* vitaminu C. *RHP je referenční hodnotou příjmu.Jak mladý ječmen užívat? Rozmíchejte čajovou lžičku (tedy cca 1,5 – 2 g prášku) ve sklenici neperlivé vody a užívejte 2x denně na lačno, alespoň půl hodiny před jídlem.Prášek můžete také použít do zelených smoothies (například v kombinaci s banánem, jablkem či hruškou, nebo s listovou zeleninou). Skvělý je také v raw kuličkách, které připravíte jedna dvě ze strouhaného kokosu slepeného rozmixovanými datlemi či rozinkami.Mladý ječmen prospívá také kůži, takže se skvěle hodí do pleťových masek (společně např. s kokosovým olejem). V neposlední řadě po něm můžete sáhnout při říznutí, odřeninách nebo spáleninách od slunce – efekt se dostaví velmi brzy, nechejte se překvapit.Nezalekněte se jeho sytě zelené barvy a udělejte z pití ječmene svůj rituál. Jeho každodenní užívání pomáhá překlenout deficit vitaminů a minerální látek z dnešní „západní“, kaloricky sice vydatné, ale na důležité živiny chudé stravy.Má také povzbuzující účinky na organismus, dodává energii a posiluje imunitu. A to přijde s aktivním létem jistě vhod.