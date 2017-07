Váš dokonalý úsměv

Text: Prima Žena

16. července 2017 | 09:00

Úsměv trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. Privátní ordinace Ortovize MUDr. Tomáše Hanzelky, PhD. v centru Prahy poskytuje moderní ortodontickou léčbu a poradenství pro děti i dospělé. Specializuje se na neviditelná rovnátka Invisalign a zrychlenou ortodoncii.

Ke každému klientovi se zde přistupuje individuálně a pečlivě se mu naslouchá. Díky tomu každý získá nejvhodnější řešení navržené speciálně pro něho. Výsledkem je pak váš dokonalý a okouzlující úsměv. Objednejte si nezávaznou konzultaci na recepce@ortovize.cz, nebo na 775 50 10 50.



Neviditelná rovnátka

Neviditelná rovnátka Invisalign představují revoluci v korekci vašeho chrupu. Na digitálním 3D modelu si předem prohlédnete, jak bude vypadat výsledek. Systém Invisalign se skládá ze sady průhledných fólií vytvořených individuálně pro vás. Jednu fólii nosíte dva týdny, pak ji jednoduše vyměníte za další. Zuby se tak postupně bezbolestně rovnají. Z hlediska estetiky a pohodlí jde o nekompromisní variantu k fixním rovnátkům. V případě potřeby je můžete dočasně sundat. Nemusíte se tak omezovat ve výběru oblíbeného jídla a zuby vyčistíte běžným způsobem. Další výhodou je krátká doba léčby (6-18 měsíců), na kterou navíc získáte 5 let záruky.



Zrychlená ortodoncie

Standardní ortodontické postupy naráží na biologické limity našeho organismu, které neumožňují hýbat zuby rychleji. Mnohé zájemce tak odradí představa dvou až tří let nošení rovnátek. Moderní postupy dokáží léčbu výrazně zkrátit. Ortovize nabízí všechny moderní způsoby zrychlené ortodoncie a je jen na vás, který zvolíte. Pomocí Platelet-Rich Plasma (PRP), při kterém se za pomoci látek získaných z malého množství vaší vlastní krve docílí dočasného zvýšení metabolického obratu v oblasti zubů, je následně možné zuby hýbat až dvakrát rychleji. Další možností je využítí vibračního přístroje Acceledent, který kmitá specifickou frekvencí a ta biomechanicky stimuluje zuby k rychlejšímu posunu. Přístroj je příjemný a bezbolestný a představit si jej můžete jako měkkou gumovou dlahu, kterou si na několik minut denně vkládáte do úst. Tento postup začala Ortovize používat jako první v ČR.





www.ortovize.cz