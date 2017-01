Vsaďte na jarní detox

Text: PrimaŽena

7. ledna 2017 | 09:00

Se začátkem roku se tradičně čím dál více skloňuje slůvko „detox“. Naše tělo je každým dnem zanášeno škodlivými či přímo toxickými látkami, které se v orgánech a buňkách usazují a způsobují nepříjemné zdravotní problémy a nemoci. Končící zima je ideálním obdobím, pojďme s tím něco udělat!

Detoxikační zelené smoothie

Detoxikační TIP:

Základem pro kompletní očistu organismu je kvalitní strava. „Období detoxikačního jídelníčku by mělo trvat alespoň 14 dní a spočívá v konzumaci pouze zdraví prospěšných potravin jako je ovoce a zelenina, superpotraviny, a to vše v RAW variantě. Živá strava je ideální a lidskému zažívání velmi přirozená,“ vysvětluje Zuzana Lužná, autorka několika ebooků a kurzů o RAW stravě, LoveOfRaw.cz Tip na detoxikační svačinku Zuzky Lužné:Ingredience: hrst čerstvého špenátu, hrst římského salátu, 4 malé kousky celeru, 1 jablko, 1 hruška, šťáva z jedné limetky, 1 lžíce mladého ječmenuPostup: Všechny ingredience vložte do mixéru a rozmixujte. Vodu dolévejte postupně podle toho, jak husté smoothie máte rádi.Pomocí detoxikace dokážeme očistit od škodlivin důležité lidské orgány a buňky. Mimo jiné i lymfatický systém. „Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie urychluje metabolismus zplodin látkové výměny a potenciálně toxických látek, bakterií a virů, které se mohou v lidském těle vyskytnout například během infekce. Zlepšuje odtok lymfy z oblastí, kde může stagnovat (například dolní končetiny) a zabraňuje tím tvorbě otoků či urychluje jejich vstřebání. Významně také podporuje a urychluje odpověď imunitního systému v případě napadení těla infekcí. Pulzní magnetoterapie podporuje celkovou detoxikaci organizmu a účinně zmírňují projevy celulitidy, ale i jiných onemocnění – únavy, bolestí hlavy, snížené imunity, bolesti kloubů a svalů a mnoha dalších,“ vysvětluje MUDr. Václav Cikánek. Celkově detoxikovat tělo, zbavit se celulitidy a podpořit imunitu, to je přesně to, co s přicházejícím jarem potřebujeme.Chceme-li podstoupit skutečně poctivou očistu našeho organismu, musíme se vyvarovat skrytým jedům, které se schovávají v běžně konzumovaných tekutinách – kávě, černém čaji a hlavně alkoholu! V průběhu období detoxu pijte pouze vodu nebo bylinné či zelené neslazené čaje. Vyvarujte se i džusům a sladkým limonádám nebo minerálkám.