Zdravé a účinné hubnutí – mýtus nebo realita?

Text: Prima Žena

25. prosince 2017 | 00:00

Téměř každý člověk někdy vyzkoušel alespoň nějakou dietu. Výsledky však, až na výjimky, bývají mizivé, nebo s krátkodobým účinkem. Je již všeobecně známo, že zejména hladovění vede ke krátkodobým úbytkům váhy, naproti tomu snížení množství příjmu potravin, úprava jídelníčku a pohyb mají efekt trvalejší. Přesto nadváha a čím dál více také obezita (a dokonce tzv. morbidní obezita) jsou stále více rostoucím problémem většiny zemí světa. Nadbytek tukové tkáně, kromě estetického vlivu, způsobuje zejména závažné zdravotní problémy a bývá spouštěčem chronických a špatně léčitelných onemocnění.

U velmi obézních lidí však byla mnohdy jediným řešením tzv. bariatrická operace, tj. operace na zmenšení žaludku, díky které se omezí přísun potravy do žaludku, což vede k častějšímu stravování v menších porcích a účinnému hubnutí. Pochopitelně se však jedná o invazivní zákrok, který může být spojen i s určitými riziky.Státní zdravotnické orgány všech vyspělých zemí proto vyvíjejí snahu zvrátit trend nárůstu nadváhy u široké vrstvy obyvatel tím, že podporují příslušné výzkumy a vydávají dietetické doporučení. Vrcholnou institucí Evropské unie zabývající se vztahem mezi potravinami, které jíme a jejich dopadem na zdraví je Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA). Vědci, kteří v ní pracují, se zabývají nejen skladbou potravin z hlediska toxicity, ale i z hlediska zdravotní prospěšnosti. Za dobu existence agentury posuzovali tisíce druhů potravin a jednotlivých živin, a to i s ohledem na to, zda mohou přispět k redukci nadměrného tuku a uchování normální váhy.V současné době však byl objeven prostředek, jenž vede ke stejnému efektu jako bariatrická operace, navíc bez nutnosti operativního zákroku. Jedná se o speciální druh vlákniny glukomannan, který po pozření a zapití vodou zvětší svůj objem v žaludku více než 50x a významně tak omezí přísunu další potravy. Nutno podotknout, že v porovnání s běžně prodávanými vlákninami je účinnější až 10x. Vedle toho omezuje vstřebávání tuků i cukrů a pročišťuje trávicí ústrojí.Na trhu je řada doplňků stravy, které jsou určeny k podpoře hubnutí, ale žádná z látek, které obsahují, nemá certifikát účinnosti jako právě glukomannan. Buď tyto doplňky nepůsobí spolehlivě, nebo obsahují účinné látky v příliš nízkém dávkování s ohledem na známé nežádoucí účinky. To je případ stimulantů metabolismu jako jsou kofein, synefrin a další.Glukomannan v přípravku Rivierin je tedy prakticky jedinou racionální volbou pro osoby, které chtějí snížit svou váhu a nemohou toho dosáhnout pouhou zvýšenou aktivitou.