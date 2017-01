Zima v sauně

Dodržujte pravidla zdravého saunování a vyhněte se zimním chřipkám a rýmě. Všichni kolem vás pokašlávají a chraptí, vy ale ne. Chodíte totiž do sauny a hlavně víte, jak se saunovat správně. Zopakujte si základní pravidla zdravého saunování v dnešním článku. Hned na začátku si uvědomte, že saunování se nedá uspěchat. Je to rituál a proces. Na návštěvu finské sauny si proto vyhraďte minimálně hodinu a půl.

Pokud tento postup dodržíte:

zvýšíte svou obranyschopnost

zbavíte tělo škodlivých látek

podpoříte hubnutí a boj s celulitidou

Když nemáte na saunování čas

