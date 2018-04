Změřte si cukr včas!

Text: Prima Žena

11. dubna 2018 | 09:00

14. dubna si pravidelně připomínáme Světový den monitoringu diabetu a někomu by se mohlo zdát, že je to poněkud „zbytečná“ záležitost, když je přeci v listopadu Světový den diabetiků. Opak je ale pravdou. Včasné odhalení náběhu na cukrovku, např. právě díky tomu, že si necháte změřit cukr v krvi, by podle tvrzení odborníků dokázalo před diabetem zachránit až osm z deseti pacientů.

Nebude to trvat příliš dlouho, a v České republice se počet diagnostikovaných diabetiků dostane k prvnímu neslavnému milionu. Každý rok totiž přibývá 20 – 30 tisíc nových pacientů a rostou i celosvětová čísla. Podle odhadů bude v roce 2030 trpět cukrovkou zhruba 15% světové populace a diabetes bude sedmou nejčastější příčinou úmrtí.



Většina cukrovkářů trpí diabetem II. typu, který často vzniká i díky nezdravému životnímu stylu, což zároveň znamená, že při včasném zachycení je velká naděje na úspěšnou léčbu. Velká část potenciálních pacientů ale není vůbec odhalena (v ČR je to cca 250 tisíc lidí) – buď o svém potenciálním onemocnění vůbec nic netuší, anebo se tak trochu bojí zjištění pravdy. Tím ale jen riskují své zdraví.



Hladinu cukru v krvi si můžete nechat změřit u lékaře či při různých venkovních zdravotnických akcích, ale rovněž již v 25 lékárnách sítě BENU, kde tuto službu pro veřejnost zavedli před necelým rokem, a od té doby si zde selfmonitoring glykémie, tedy testování hladiny cukru v krvi, provedlo již přes tisíc lidí. „Lidé chodí do lékárny častěji než k lékaři, a proto jsme se rozhodli tuto službu zavést a přispět tak k včasnému záchytu diabetiků,“ komentuje PharmDr. Michala Belasová, garant odborných projektů BENU.