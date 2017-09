Zůstaňte fit i v období stresu

7. září 2017 | 15:00

Život dokáže přinést obtížné situace, se kterými se vyrovnáváme různě. Nadbytečný stres ovlivňuje naše duševní rozpoložení a celkové zdraví. I přes to, že nás život vystavuje nelehkým zkouškám, je důležité nalézt rovnováhu a zůstat aktivní.



Susan Bowermanová, expertka na výživu společnosti Herbalife svým klientům vždy připomíná, že fyzická aktivita dokáže nabudit pozitivní emoce i během dní plných stresu. Proto pro vás připravila šest tipů, jak se udržet fit po fyzické i psychické stránce během náročného období. Ze všeho nejdřív si ale odpovězte na následující tři otázky, které vám pomohou najít správný směr, a udržet si tak své zdraví v kondici:



• Co je váš obranný mechanismus ve stresových nebo emočně vypjatých situacích?

• Sníte během stresu vše, na co narazíte, nebo nejíte skoro vůbec?

• Omezíte veškeré fyzické aktivity nebo se snažíte cvičit, abyste přišla na jiné myšlenky?



Stres a emoce ovlivňují stravovací a cvičební návyky, které se podepíšou na našem těle. Někteří v období stresu trpí nechutenstvím, jiní zas naopak sáhnou po sladkých útěchách. Mlsání nám možná pomůže na chvíli zahnat stres, vedlejší efekt v podobě nárůstu hmotnosti se ale vždy dostaví. Celkové zdraví, váhu a spokojenost může skutečně ovlivnit způsob, jakým se vyrovnáme se stresujícími situacemi. Jak se udržet v pohodě, i když emoce a stres hrají prim?



Jak odbourat stres?



Držte se seznamu

Vezměte si papír a tužku a sepište si seznamu úkolů. Díky tomu zvýšíte šanci, že je do jednoho splníte. Odškrtávání splněných povinností vám navíc udělá radost a odbourá případný stres z toho, že něco zapomenete udělat.



